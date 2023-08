Le derby des retrouvailles

C’est peu dire que le derby de ce samedi sera un moment particulier pour Jomé Isler. Du haut de ses 19 ans, le gardien s’apprête à défier le FC Erguël avec sa nouvelle équipe du FC Tavannes/Tramelan. Le derby de 2e ligue interrégionale est programmé à 16h à Tramelan. Il s’agira ni plus ni moins que des retrouvailles pour le jeune Imérien. Le portier n’avait encore jamais défendu d’autres couleurs que celles du FCE jusqu’à cet été et son transfert chez le rival régional. En recherche de temps de jeu après avoir perdu sa place de numéro 1 à St-Imier, Jomé Isler a décidé de rejoindre un projet qui lui parlait et quelques amis proches. « Oui, en quelque sorte, j’ai signé chez l’ennemi, concède-t-il. J’espère que le FC Erguël ne m’en voudra pas, qu’il comprenne que j’ai besoin de jouer pour évoluer à mon âge et que je ne trouvais plus le temps de jeu nécessaire à cela à St-Imier ».





Des remarques de part et d’autre

Si l’intégration dans le vestiaire du FCTT s’est bien passée, Jomé Isler avoue que quelques remarques ont fusé, « des petites piques » comme il les qualifie. Elles se sont accentuées cette semaine. « C’est ça qui me motive et me pousse encore plus à prouver à mes coéquipiers que je suis désormais des leurs ». Il y a également eu quelques échanges de messages avec ses anciens partenaires. « Ça n’annonce que du positif et un bon match », sourit-il. Le derby est lancé. /msc