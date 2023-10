Tavannes/Tramelan gagne enfin

Le FC Tavannes/Tramelan retrouve le chemin de la victoire. Les footballeurs du Jura bernois se sont imposés à Bubendorf 3-0 samedi. Le FCTT n’avait plus gagné en 2e ligue interrégionale depuis le 19 août et le premier match du championnat. Les hommes de Philippe Rossinelli ont inscrit l’ouverture du score à la 8e minute de jeu par l’intermédiaire de Téo Assuncao. Ils ont creusé l’écart en fin de match grâce à un nouveau but de Téo Assucao à la 68e et une réalisation de Sergio Cunha 6 minutes plus tard. Le directeur sportif du FC Tavannes/Tramelan Blaise Ducommun exprimait tout son soulagement à la fin de la rencontre : « On a réalisé un très gros match avec un gros travail d’équipe. On a retrouvé un « TT » qui sait jouer au football ». L’équipe du Jura bernois reste toutefois lanterne rouge du classement mais revient provisoirement à 2 points de la barre. /fwo