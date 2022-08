De la nouveauté pour Tavannes/Tramelan et Erguël

La nouvelle saison n’a jamais aussi bien porté son nom pour le FC Tavannes/Tramelan et le FC Erguël. Les footballeurs du Jura bernois vont entamer ce week-end le championnat de 2e ligue interrégionale. Les deux clubs s’apprêtent à faire un saut dans l’inconnue. Leur groupe a été presque totalement revu. Exit les formations bâloises et soleuroises, place à des équipes fribourgeoises. Le FCTT va ainsi faire face à 12 nouveaux opposants, dont son voisin imérien.





L’inconnue du niveau de jeu

« C’est une nouvelle aventure qui commence », se réjouit Steve Langel. L’entraîneur de Tavannes/Tramelan se dit « content de pouvoir changer de groupe, de voir d’autres terrains et d’autres adversaires ». S’il avoue une inconnue quant au niveau des adversaires, le technicien se montre confiant après la « bonne préparation » de son équipe. Et ce n’est pas la perspective de voir 4 équipes être reléguées en fin de saison qui va changer ce sentiment. « Je ne vois pas un plus grand danger que d’habitude. On a plutôt envie de regarder un peu contre le haut », avoue l’homme fort du FCTT.