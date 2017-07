Steve Guerdat s’impose au Luxembourg

Steve Guerdat sur la plus haute marche du podium. Le cavalier jurassien s’est adjugé le Grand Prix du CSIO 3*du Luxembourg. Auteur d’un sans-faute, il s’est imposé sur Caytena dimanche à Roeser. Il a devancé au temps les Luxembourgeois Marcel Ewen et Christian Weier. Le cavalier de Chevenez Edwin Smits a également rendu une copie parfaite et s’est classé 6e de ce concours avec Dandiego. /emu