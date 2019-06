La Suisse 3e à St-Gall

L’équipe de Suisse n’y arrive toujours pas dans « sa » Coupe des nations. Les cavaliers helvétiques ont terminé 3es de cette épreuve par équipe dimanche au CSIO de St-Gall. Ils ont été battus par la France et l’Italie. La victoire s'est jouée sur un barrage à trois entre le Jurassien Steve Guerdat (Bianca), le Français Guillaume Foutrier (Valdocco) et l'Italienne Giulia Martinengo (Elzas). Las pour le Vadais, parti en premier et auteur d'un temps canon, sa prise de risque a été synonyme d'une barre. Au contraire de ses 2 concurrents, qui sont allés moins vite mais ont assuré le sans faute.

La déception est grande pour la Suisse, qui présentait un quatuor à fière allure - Martin Fuchs sur Chaplin, Niklaus Rutschi sur Cardano et Paul Estermann sur Lord Pepsi accompagnant Steve Guerdat - qui avait largement les moyens de viser la victoire. Les rêves de succès martelés sans cesse par le chef d'équipe Andy Kistler depuis des jours devront donc être, encore une fois, reportés d'une année. /ats-ygo