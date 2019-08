La Suisse doit se contenter de la médaille en chocolat

L’équipe nationale d’hippisme échoue au pied du podium en Irlande. Les cavaliers suisses ont pris la 4e place vendredi lors du Prix des nations de saut d'obstacles au CSIO 5* de Dublin. Ils ont écopé d’un total de 21 points de pénalités, soit 20 de plus que la Grande- Bretagne qui a remporté l’épreuve. Le podium a été complété par l’Italie (12 points) et l’Irlande (16 points).

Le Jurassien Steve Guerdat et sa monture Venard de Cerisy ont été les plus réguliers pour la Suisse avec 4 points de pénalité. Le Neuchâtelois Bryan Balsiger et sa monture Clouzot de Lassus ont quant à eux vu leur résultat biffé en première manche (12 points). Ils ont ensuite commis une faute dans la deuxième.

Au classement final de la Division I européenne, la Suisse garde la tête avant la finale qui aura lieu en octobre à Barcelone. /ats-lge