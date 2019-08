La Suisse finit 6e, des espoirs en individuel pour Steve Guerdat

La Suisse échoue à la 6e place des Championnats d’Europe de saut d’obstacles par équipes. Après la 3e épreuve qui s’est disputée ce vendredi, Steve Guerdat et ses coéquipiers ont terminé loin du trio de tête formé par la Belgique, l’Allemagne et la Grande-Bretagne. Le cavalier de Bassecourt reste par contre en lice pour une médaille dans le concours individuel qui se poursuit dimanche. Sa mission sera toutefois compliquée. Il est actuellement 5e, avec plus d’une barre de retard sur le leader britannique Ben Maher. /mle