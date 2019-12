Steve Guerdat hors du podium

Une faute et Steve Guerdat est bouté hors du podium. Le cavalier jurassien, sur Alamo, a pris la 5e place de la finale du Top 10 au CHI de Genève, vendredi soir. L'Américain Kent Farrington s'est imposé, devant l'Irlandais Darragh Kenny et l'Allemand Christian Ahlmann dans cette épreuve de saut d'obstacles. Le Jurassien, no 1 mondial, tenant du trophée et co-recordman des victoires dans les épreuves principales du CHI (10, comme Rodrigo Pessoa) a fait une faute sur l'avant-dernier obstacle lors de son deuxième passage.

L'autre Suisse en lice, Martin Fuchs, s'est classé 6e. /tri