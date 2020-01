Steve Guerdat en vedette à Bâle

Steve Guerdat triomphe à la Halle St-Jacques. Le cavalier jurassien a remporté dimanche l’épreuve de Coupe du monde de saut d’obstacles du CSI de Bâle. Sur Victorio des Frotards, il a réalisé un sans faute et s'est montré le plus rapide dans un barrage qui a réuni 15 cavaliers. Steve Guerdat a devancé de 50 centièmes le Français Julien Epaillard et le Belge Pieter Devos de presque une seconde.



Le cavalier de Bassecourt a été la vedette du week-end dans la cité rhénane, puisqu'il avait déjà gagné le Grand Prix vendredi soir. /emu