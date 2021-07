Steve Guerdat officiellement qualifié pour les JO

Un Jurassien prend place parmi les 116 athlètes suisses retenus pour les Jeux olympiques de Tokyo. Steve Guerdat a été officiellement sélectionné ce lundi. Swiss Olympic a dévoilé la liste complètes des sportifs qui représenteront la Suisse du 23 juillet au 8 août au Japon. Le cavalier est l’unique Jurassien de la délégation. Il vivra ses 5es JO. Steve Guerdat, Martin Fuchs, Beat Mändli et Bryan Balsiger formeront une solide équipe suisse de saut d’obstacles. Il sera décidé sur place qui participe à l’épreuve individuelle et qui participe à la compétition par équipes. Désormais, seuls trois cavaliers par pays sont autorisés à concourir.





Avec Roger Federer

Roger Federer s'apprête à participer à ses cinquièmes Jeux Olympiques. La star du tennis a été sélectionnée pour Tokyo 2020 en compagnie de 13 autres athlètes, provenant du tennis, de la natation et de l’équitation. Les sélections sont ainsi terminées. Le Swiss Olympic Team pour Tokyo comprend 116 athlètes. « J'espère qu’avec le début de l'événement, la population japonaise se laissera emporter par l'esprit olympique et les grandes performances des athlètes du monde entier », explique Ralph Stöckli, Chef de Mission de Swiss Olympic. Il s'agit de la plus importante délégation suisse aux Jeux olympiques d'été depuis Atlanta 1996. Il y a cinq ans, 105 athlètes suisses avaient participé aux Jeux de Rio de Janeiro.





Une équipe de haut niveau avec « 7+ » comme objectif de médailles

Le Chef de Mission de Swiss Olympic aime la diversité qui caractérise le Swiss Olympic Team Tokyo 2020. Ralph Stöckli : « C'est un Swiss Olympic Team passionnant et de haut niveau. Un Swiss Olympic Team qui reflète la diversité de la Suisse et ses quatre régions linguistiques. A Tokyo, ces athlètes, fidèles à notre slogan « All in », vont y aller « à fond » et écrire de nombreuses histoires – des histoires qui vont transporter les émotions du sport et fasciner la Suisse ! » Et bien entendu, la Suisse voudra aussi revenir du Japon avec du métal précieux. Ralph Stöckli a fixé à « 7+ » l'objectif de médailles pour les athlètes. « Nous aurions pu fixer un objectif plus haut. Mais au vu des 15 mois difficiles que nous avons tous vécus et qui nous ont montré quelles sont les priorités, il est plus juste de dire que nous voulons avant tout dépasser les sept médailles de 2016 et des Jeux olympiques de Rio », explique Stöckli. /ats-msc