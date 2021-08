Déception pour les cavaliers suisses

Pas de médaille pour les cavaliers suisses. Composée du Jurassien Steve Guerdat, du Neuchâtelois Bryan Balsiger et du Zurichois Martin Fuchs, la formation helvétique a pris la 5e place de la finale du concours de saut d’obstacles par équipe samedi après-midi aux Jeux olympiques de Tokyo. Neuf ans après avoir remporté le titre à Londres, Steve Guerdat et sa monture, Veynard de Cerisy, ont réalisé un parcours correct avec une seule faute. Mais avec les pénalités de Bryan Balsiger (16) et de Martin Fuchs (8), cumulées lors des deux premiers passages, la messe était dite.

Après un rendez-vous manqué lors de la compétition individuelle, l’équipe de Suisse n’a donc pas réussi à terminer ces jeux en beauté.

Cet après-midi, le titre s’est joué en barrages entre la Suède et les Etats-Unis. Avec trois sans faute et des parcours rapides lors de cette ultime épreuve, c’est finalement la formation scandinave qui a remporté l’or devant les Américains. La Belgique complète le podium. /gjo