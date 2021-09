Les cavaliers suisses dans le top 15

Les cavaliers suisses se classent entre le 13e et le 5e rang provisoire en Allemagne. A l’issue de la première épreuve du Championnat d’Europe de saut d’obstacles, la chasse, qui s’est tenue ce mercredi, le Zurichois Martin Fuchs sur Leone Jei est le meilleur Helvète (1,31 point de pénalité). Le Neuchâtelois Bryan Balsiger et AK’s Courage (2,01) se classent provisoirement 12e, juste devant l’Argovien Elian Baumann sur Campari Z (2,15) et le Jurassien Steve Guerdat sur Maddox (2,15), 13es ex aequo. L’Allemand David Will sur C Vier (0,00) a dominé cette première des cinq épreuves du Championnat d'Europe qui couronnera un vainqueur dimanche.





Podium provisoire par équipes

La Suisse prend ainsi le 3e rang provisoire par équipe (5,47) derrière l’Allemagne (4,77) et la Suède (3,59). Le Prix des nations, 2e épreuve de la compétition, est au programme jeudi à 13h. /mmi