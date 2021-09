Le bond des cavaliers suisses

La Suisse prend la tête du championnat d’Europe par équipes de saut d’obstacles. Les Helvètes ont profité de la 2e journée de compétition ce jeudi à Riesenbeck en Allemagne pour gagner deux rangs. Le Jurassien Steve Guerdat, le Zurichois Martin Fuchs et l’Argovien Elian Baumann ont signé des sans-fautes, alors que le Neuchâtelois Bryan Balsiger a écopé de quatre points de pénalité. Ces résultats permettent à la Suisse de virer en tête à la veille de la dernière épreuve par équipes. Steve Guerdat et ses coéquipiers totalisent 5,47 points. Ils devancent l’Allemagne de 3,3 points et la Suède de 6,12 points.





Trois Suisses dans le top 4

Les cavaliers helvétiques ont aussi profité de cette journée pour faire un bond au classement individuel. Martin Fuchs s’est emparé des commandes de la hiérarchie avec 1,31 point. Steve Guerdat et Elian Baumann se partagent la 4e place avec 2,15 points. Bryan Balsiger occupe le 19e rang avec 6,01 points. Le classement est très serré. Les 17 premiers se tiennent en une faute. Ce championnat d’Europe de saut d’obstacles se poursuit jusqu’à dimanche. /msc