La Suisse, avec Steve Guerdat, au pied du podium à La Baule

La Suisse a pris la 4e place du Prix des nations du CSIO 5* de La Baule vendredi après-midi. L'équipe helvétique de saut d’obstacles a cumulé 16 points de pénalité. Leader de la formation suisse, Martin Fuchs a parfaitement tenu son rang sur Conner Jei, réussissant un sans-faute sur le premier parcours avant d'être pénalisé de 4 points. Steve Guerdat et Venard de Cerisy ont signé un sans-faute sur leur deuxième passage après avoir vu leur résultat (8 points) biffé dans la manche initiale. Le Neuchâtelois Bryan Balsiger, qui montait Dubai du Bois Pinchet, s'est montré régulier avec deux parcours sanctionnés de 4 points. Dernier membre du quatuor helvétique, Elian Baumann, sur Campari Z, a quant à lui manqué son affaire sur le second parcours (16 points) après avoir tenu le choc sur le premier (4 points). La Suisse aurait d'ailleurs pu prétendre au podium si le Bernois n'avait pas manqué son affaire en deuxième manche. La France qui termine 2e et le Canada 3e affichent en effet 12 points de pénalité au terme d'une épreuve remportée par la Belgique, qui totalise 8 points grâce notamment au double sans-faute de Grégory Wathelet. /ats-fco