Coup d'envoi réussi pour les Suisses

Les cavaliers suisses ont brillé lors de l'ouverture des Européens à Milan. Après la première épreuve, trois hommes sont dans le top 12 et la Suisse se trouve sur la voie olympique au classement.

Martin Fuchs (Leone Jei), Steve Guerdat (Dynamix) et Bryan Balsiger (Dubai) ont réalisé un sans-faute lors de la chasse. Le trio occupe provisoirement les places 2, 4 et 11. La Suisse occupe en outre la deuxième place, juste derrière la Suède. Edouard Schmitz, qui a écopé de huit secondes de pénalité pour deux fautes et a été relégué à la 49e place, a donné le résultat à biffer.

En tant que tenante du titre, la Suisse ne se battra pas seulement pour les médailles à Milan, mais aussi avec le Danemark, la Norvège, l'Autriche, l'Italie, le Portugal et l'Espagne pour trois tickets olympiques.

En ce qui concerne Paris 2024, les choses se présentent très bien, le coussin est plutôt confortable. Fuchs et ses coéquipiers commenceront les deux manches de la Coupe des nations de jeudi et vendredi avec plus de 12 points d'avance sur l'Espagne, qui occupe actuellement la 4e place de ce groupe de sept pays. Converti en fautes, cela signifie que la Suisse (1,92 point de pénalité) a plus d'une faute d'avance sur l'Autriche (8,77) et le Danemark (9,84) et plus de trois fautes d'avance sur l'Espagne (13,95).

Le trio de tête composé de la Suède (1,51), de la Suisse et de l'Allemagne (5,31) se tient en quatre points de pénalité. Au classement individuel, le Suédois Jens Fredricson avec Markan Cosmopolit est en tête. Il reste encore deux manches dans le concours par équipe et quatre pour le classement individuel.

