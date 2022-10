Coupe du monde: le premier concours pour Balsiger

Bryan Balsiger (25 ans) a remporté le concours d'Oslo, étape d'ouverture de la Coupe du monde. Le Neuchâtelois, chevauchant Dubai du Bois, a réussi deux parcours sans faute en Norvège.

Onze cavaliers s'étaient qualifiés pour le barrage. A ce stade, Balsiger n'a une fois encore pas commis la moindre erreur. Le Suisse s'est en plus montré le plus rapide en 41''38, soit un peu plus de deux secondes de mieux que la Norvégienne Victoria Gulliksen.

Steve Guerdat, sur Maddox, a commis une erreur en première manche et n'a donc pas pu participer au barrage. Le Jurassien a fini au 19e rang.

/ATS