Kent Farrington remporte le Grand Prix, Jason Smith cinquième

Kent Farrington a remporté dimanche le Grand Prix du CHI de Genève, pour la deuxième fois de ...
Kent Farrington remporte le Grand Prix, Jason Smith cinquième

Kent Farrington remporte le Grand Prix, Jason Smith cinquième

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Kent Farrington a remporté dimanche le Grand Prix du CHI de Genève, pour la deuxième fois de sa carrière. Le meilleur Suisse se nomme Jason Smith, qui a terminé cinquième à l'issue du barrage.

Avec Greya, le cavalier de Chicago a réussi le deuxième sans-faute le plus rapide lors du barrage décisif qui a réuni huit couples. Il a devancé l'Irlandais Shane Sweetnam et le Belge Thibeau Spits pour remporter son deuxième GP à Genève après sa victoire en 2017.

Dans le camp suisse, la surprise est venue de Jason Smith, l'Ecossais de naissance évoluant désormais sous les couleurs helvétiques. L'ancien protégé de Pius Schwizer a signé deux sans-fautes avec Picobello, mais il a terminé le deuxième parcours avec trois secondes de plus que Farrington.

Une faute fatale à Guerdat

Le Jurassien Steve Guerdat, qui faisait son retour au plus haut niveau ce week-end à Palexpo après son opération du dos, n'a pas réussi à atteindre le barrage. Le triple vainqueur de l'épreuve (2006, 2013 et 2015) a commis l'irréparable avec Dynamix sur l'antépénultième obstacle du premier parcours.

Le résultat a été le même pour le Zurichois Martin Fuchs (L&L Lorde), deux fois vainqueur du prestigieux Grand Prix genevois (2019 et 2021). La Soleuroise Barbara Schnieper (Canice) a elle aussi fait tomber une barre lors de son passage.

Les autres Suisses en lice, Géraldine Straumann (5 points), Gaëtan Joliat (8), Edouard Schmitz (12) et Alain Jufer (12), ont terminé plus loin.

/ATS
 

Actualités suivantes

Une deuxième finale du top 10 pour Scott Brash

Une deuxième finale du top 10 pour Scott Brash

Hippisme    Actualisé le 12.12.2025 - 23:10

La présence de Steve Guerdat, un « miracle » pour le CHI

La présence de Steve Guerdat, un « miracle » pour le CHI

Hippisme    Actualisé le 09.12.2025 - 08:49

Steve Guerdat à nouveau opéré du dos

Steve Guerdat à nouveau opéré du dos

Hippisme    Actualisé le 16.09.2025 - 08:55

Swiss Equestrian suspend Pius Schwizer du cadre élite

Swiss Equestrian suspend Pius Schwizer du cadre élite

Hippisme    Actualisé le 20.08.2025 - 10:51

Articles les plus lus

Pas de médaille pour Steve Guerdat

Pas de médaille pour Steve Guerdat

Hippisme    Actualisé le 20.07.2025 - 17:23

Swiss Equestrian suspend Pius Schwizer du cadre élite

Swiss Equestrian suspend Pius Schwizer du cadre élite

Hippisme    Actualisé le 20.08.2025 - 10:51

Steve Guerdat à nouveau opéré du dos

Steve Guerdat à nouveau opéré du dos

Hippisme    Actualisé le 16.09.2025 - 08:55

La présence de Steve Guerdat, un « miracle » pour le CHI

La présence de Steve Guerdat, un « miracle » pour le CHI

Hippisme    Actualisé le 09.12.2025 - 08:49

Fuchs gagne le GP d'Aix-la-Chapelle, Guerdat 3e

Fuchs gagne le GP d'Aix-la-Chapelle, Guerdat 3e

Hippisme    Actualisé le 06.07.2025 - 19:31

Pas de médaille pour Steve Guerdat

Pas de médaille pour Steve Guerdat

Hippisme    Actualisé le 20.07.2025 - 17:23

Swiss Equestrian suspend Pius Schwizer du cadre élite

Swiss Equestrian suspend Pius Schwizer du cadre élite

Hippisme    Actualisé le 20.08.2025 - 10:51

Steve Guerdat à nouveau opéré du dos

Steve Guerdat à nouveau opéré du dos

Hippisme    Actualisé le 16.09.2025 - 08:55

Les cavaliers suisses ratent le triplé

Les cavaliers suisses ratent le triplé

Hippisme    Actualisé le 30.05.2025 - 19:39

Pas de podium suisse

Pas de podium suisse

Hippisme    Actualisé le 01.06.2025 - 18:11

Fuchs gagne le GP d'Aix-la-Chapelle, Guerdat 3e

Fuchs gagne le GP d'Aix-la-Chapelle, Guerdat 3e

Hippisme    Actualisé le 06.07.2025 - 19:31

Pas de médaille pour Steve Guerdat

Pas de médaille pour Steve Guerdat

Hippisme    Actualisé le 20.07.2025 - 17:23