La Suisse remporte le Prix des nations à Aix-la-Chapelle

La Suisse a remporté pour la première fois depuis 2002 le Prix des nations du CHIO à Aix-la-Chapelle.

L'équipe autour du champion olympique a devancé après deux manches la Grande-Bretagne et la Belgique.

Du quartette helvétique, aussi bien Guerdat sur Venard de Cerisy que Martin Fuchs sur Commissar Pezi ont bouclé leurs deux parcours sans faute. Edouard Schmitz sur Quno a vu son résultat biffé au terme de la première manche, Nicklaus Schurtenberger sur C-Steffra à l'occasion de la deuxième.

Avec seulement quatre points de pénalité, les Suisses l'ont emporté dans un concours qui a duré trois heures et demie et qui était doté d'un million d'euros de prix. Ils ont réussi à éviter le barrage. Les Britanniques et le Belges ont touché un obstacle de plus.

Fuchs était le dernier à s'élancer côté helvétique. Devant 40'000 spectateurs, il est parvenu à garder ses nerfs et à passer tous les obstacles de 1m60 sur Commissar Pezi et a ainsi marché sur les traces de son oncle Markus. Ce dernier sur Tinka's Boy fut partie prenante du dernier succès helvétique en 2002, l'unique depuis... 1929.

Toutefois, le plus important Prix des nations de l'année pour l'équipe de Suisse de Michel Sorg aura lieu en septembre à l'occasion des Championnats d'Europe à Milan. Il s'agira alors de décrocher son billet pour les JO de Paris 2024.

/ATS