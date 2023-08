Le CSIO de St-Gall dans un cercle restreint

Le CSIO de Saint-Gall fera partie d'un cercle restreint à partir de 2024. Dès cette date, la série du Prix des Nations de saut d'obstacles ne comprendra que quatre étapes.

Cette compétition qui s'appelle désormais League of Nations aura deux étapes européennes avec Rotterdam et St-Gall, alors que les deux autres manches se tiendront à Abu Dhabi et Ocala aux Etats-Unis. La finale des huit meilleures nations se déroulera comme les années précédentes à Barcelone. Ces lieux de tournoi sont confirmés pour les années 2024 à 2027.

Le nouveau concept vise à rendre la série plus exclusive et plus compréhensible. Ainsi, les dix mêmes nations participeront à tous les tournois de qualification et le prix de la Coupe des Nations passera de 250'000 à 700'000 euros.

Saint-Gall organise des Prix des Nations au plus haut niveau depuis 1978. 'Le fait que nous puissions continuer à le faire à l'avenir est pour nous une grande reconnaissance de nos performances passées', déclare Nayla Stössel, présidente du comité d'organisation. L'année prochaine, l'événement aura lieu du 30 mai au 2 juin.

