Objectif médaille et qualification pour les JO

L'équipe suisse de saut d'obstacles se présente cette semaine à Milan dans la peau du tenant du titre. Et avec un objectif principal: décrocher la place par équipe pour les JO de Paris.

Le quatuor composé de Bryan Balsiger (Dubai), Martin Fuchs (Leone Jei), Steve Guerdat (Dynamix) et Edouard Schmitz (Gamin) espère bien faire d'une pierre deux coups. Tenants du titre et quatre fois vainqueurs cette saison (St-Gall, Aix-la-Chapelle, Falsterbo, Dublin), les cavaliers suisses ambitionnent de monter sur le podium.

Et dans un second temps, il s'agira pour eux de tenir à distance le Danemark, la Norvège, l'Autriche, l'Italie, le Portugal et l'Espagne. En effet, il ne reste plus que trois tickets olympiques pour ces sept nations. Après les mauvais résultats obtenus il y a un an aux championnats du monde au Danemark, la Suisse est sous pression.

Si contre toute attente la Suisse devait échouer, il resterait une petite porte d'entrée pour Paris. Un dernier ticket sera encore attribué lors de la finale de la Coupe des nations en automne à Barcelone. Seulement la concurrence y sera plus forte, car des nations de plusieurs continents tenteront encore leur chance.

Contrairement aux Jeux olympiques, les médailles à Milan seront attribuées en mode championnat. La chasse ouvrira le bal mercredi, suivi jeudi et vendredi d'une manche comme dans une Coupe des nations, c'est-à-dire avec un résultat biffé. Le vendredi soir, les comptes seront faits pour le classement par équipe. Les résultats seront repris pour le classement individuel et le dimanche, le champion d'Europe sera désigné lors de deux manches supplémentaires.

/ATS