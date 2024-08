Schmitz obtient sa chance, à la place de Schwizer

Edouard Schmitz remplacera Pius Schwizer dans l'épreuve individuelle de saut d'obstacles des JO de Paris, dès lundi. Le Genevois défendra les couleurs suisses avec Martin Fuchs et Steve Guerdat.

'Après le résultat décevant dans l'épreuve par équipes (élimination d'entrée et 12e place, ndlr), nous souhaitons maintenant donner une chance à Edouard Schmitz et Gamin van 't Naastveldhof en nous tournant vers l'avenir. Ils ont montré qu'ils étaient un couple expérimenté et performant. Ils peuvent faire leurs preuves aux Jeux olympiques', commente samedi le chef d'équipe Peter van der Waaij.

Par équipes jeudi, la Suisse avait causé une très grande déception. Pius Schwizer et Vancouver notamment avaient fait tomber trois barres.

L'épreuve de qualification individuelle aura lieu lundi et se déroulera selon le barème A sans barrage. Il y aura 75 couples cheval-cavalier (trois au maximum par nation) au départ. Les 30 meilleurs de cette épreuve de qualification pourront participer à la finale, le lendemain.

/ATS