Une deuxième finale du top 10 pour Scott Brash

La finale du Top 10, l’une des deux épreuves phares du CHI de Genève est revenue à Scott Brash ...
Une deuxième finale du top 10 pour Scott Brash

Une deuxième finale du top 10 pour Scott Brash

Photo: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD

La finale du Top 10, l’une des deux épreuves phares du CHI de Genève est revenue à Scott Brash. L’Ecossais avait déjà enlevé cette finale en 2014.

Montant Hello Chadora Lady, il a devancé de 0’’16 l’Américain Kent Farrington. Les deux premiers ont été les seuls à réussir le sans-faute sur les deux parcours. L’Allemand Richard Vogel a pris la troisième place. Quant à Steve Guerdat, il s’est classé au huitième rang.

Triple vainqueur de l’épreuve (2010, 2018 et 2023), Steve Guerdat n’a pas tenu la distance. Montant Venard de Cerisy, le Jurassien a réussi un sans-faute lors de la première manche. Seulement, il devait faire tomber deux barres sur son second parcours pour voir son rêve de s’imposer une quatrième fois s’envoler.

'Il me manque encore quelque chose', avouait-il quelques instants après son concours. Opéré à deux reprises cette année au dos, il est bien conscient que sa condition ne lui permet pas encore d’évoluer dans le registre qui lui a permis de signer de si nombreux exploits. Il espère toutefois tirer son épingle du jeu lors du Grand Prix de dimanche au même titre que Martin Fuchs, qui n'a pas pu se qualifier pour la finale du top 10 qu'il avait remportée l'an dernier.

/ATS
 

Actualités suivantes

La présence de Steve Guerdat, un « miracle » pour le CHI

La présence de Steve Guerdat, un « miracle » pour le CHI

Hippisme    Actualisé le 09.12.2025 - 08:49

Steve Guerdat à nouveau opéré du dos

Steve Guerdat à nouveau opéré du dos

Hippisme    Actualisé le 16.09.2025 - 08:55

Swiss Equestrian suspend Pius Schwizer du cadre élite

Swiss Equestrian suspend Pius Schwizer du cadre élite

Hippisme    Actualisé le 20.08.2025 - 10:51

Pas de médaille pour Steve Guerdat

Pas de médaille pour Steve Guerdat

Hippisme    Actualisé le 20.07.2025 - 17:23

Articles les plus lus

Fuchs gagne le GP d'Aix-la-Chapelle, Guerdat 3e

Fuchs gagne le GP d'Aix-la-Chapelle, Guerdat 3e

Hippisme    Actualisé le 06.07.2025 - 19:31

Pas de médaille pour Steve Guerdat

Pas de médaille pour Steve Guerdat

Hippisme    Actualisé le 20.07.2025 - 17:23

Swiss Equestrian suspend Pius Schwizer du cadre élite

Swiss Equestrian suspend Pius Schwizer du cadre élite

Hippisme    Actualisé le 20.08.2025 - 10:51

Steve Guerdat à nouveau opéré du dos

Steve Guerdat à nouveau opéré du dos

Hippisme    Actualisé le 16.09.2025 - 08:55

Pas de podium suisse

Pas de podium suisse

Hippisme    Actualisé le 01.06.2025 - 18:11

Fuchs gagne le GP d'Aix-la-Chapelle, Guerdat 3e

Fuchs gagne le GP d'Aix-la-Chapelle, Guerdat 3e

Hippisme    Actualisé le 06.07.2025 - 19:31

Pas de médaille pour Steve Guerdat

Pas de médaille pour Steve Guerdat

Hippisme    Actualisé le 20.07.2025 - 17:23

Swiss Equestrian suspend Pius Schwizer du cadre élite

Swiss Equestrian suspend Pius Schwizer du cadre élite

Hippisme    Actualisé le 20.08.2025 - 10:51

Steve Guerdat au Prix des nations à St-Gall

Steve Guerdat au Prix des nations à St-Gall

Hippisme    Actualisé le 20.05.2025 - 14:43

Les cavaliers suisses ratent le triplé

Les cavaliers suisses ratent le triplé

Hippisme    Actualisé le 30.05.2025 - 19:39

Pas de podium suisse

Pas de podium suisse

Hippisme    Actualisé le 01.06.2025 - 18:11

Fuchs gagne le GP d'Aix-la-Chapelle, Guerdat 3e

Fuchs gagne le GP d'Aix-la-Chapelle, Guerdat 3e

Hippisme    Actualisé le 06.07.2025 - 19:31