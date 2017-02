Le HCFM remporte l’acte I à l’extérieur

Le HC Franches-Montagnes est entré du bon patin dans ses play-off. Les Taignons ont remporté le 1er acte des quarts de finale de 1re ligue de hockey sur glace face à Star-Forward. Ils se sont imposés 2-1 après les tirs aux buts à Morges. Les choses avaient pourtant mal commencé pour la troupe de Martin Bergeron qui a encaissé l’ouverture du score après seulement 152 secondes de jeu. Les Jurassiens sont parvenus à égaliser à la 37’ par l’intermédiaire de Robin Vuilleumier. Aucune des deux formations n’ayant trouvé le chemin des filets au cours des 20’ de prolongation, tout s’est donc joué à la loterie des penalties. C’est Nicolas Boillat et Gauthier Girardin qui ont concrétisé leur essai pour les « sang et or ». Le HCFM mène donc 1-0 dans cette série au meilleur des 5 matches. Le deuxième duel se disputera mardi à 20h15 à Saignelégier. /emu