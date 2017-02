Franches-Montagnes n’a plus le droit à l’erreur

Le HC Franches-Montagnes n’est pas parvenu à s’imposer une deuxième fois d’affilée à Morges. Les hockeyeurs jurassiens se sont inclinés 3-1 face à Star Forward samedi soir lors de l’acte III des quarts de finale des play-off. C’est Léo Gygax qui a marqué l’unique but du HCFM. Les Taignons sont désormais menés 2-1 dans la série et n’ont plus le droit à la défaite s’ils entendent se qualifier pour les demi-finales.