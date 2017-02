Les vacances pour le HCFM

Le HC Franches-Montagnes a terminé sa saison. Les hockeyeurs taignons de 1re ligue ont perdu 4–3 (1-1 ; 2-1 1-1) à Lausanne face à Star Forward jeudi soir lors du 5e et dernier acte des quarts de finale des play-off. L’entraîneur Martin Bergeron a ainsi dirigé son dernier match à la tête du HCFM, après huit saisons passées derrière le banc des « sang et or ». Le Québécois était très ému au terme de la partie, lâchant même quelques larmes.

Le HCFM laisse passer l’orage…

Le début de rencontre était nettement à l’avantage des locaux. Les Taignons pouvaient s’appuyer sur leur gardien Thomas Hentzi pour éviter de concéder l’ouverture à la marque. Mieux pour les visiteurs : ils marquaient, contre le cours du jeu, grâce à une subtile déviation de Maël Gigon sur un tir de Robin Vuilleumier (15e) en avantage numérique. Les Vaudois réagissaient dans la foulée (17e) et les deux formations allaient boire le thé sur un score de parité. Gaetan Siegrist, touché au visage, puis David Erard, blessé au genou, ont été contraints de rejoindre les vestiaires avant la fin de la première période avant de revenir au jeu au cours du match.

... marque, puis rate le coche

La troupe de Martin Bergeron reprenait les devants à l’entame du « vingt » médian, via une réussite de Nicolas Boillat, une nouvelle fois en supériorité numérique (22e). Star Forward remettait les deux équipes à égalité (27e). Dans les minutes suivantes, le HC Franches-Montagnes a manqué le coche. Lucas Boehlen et Joan Siegrist (28e) ont bénéficié de franches opportunités pour faire trembler les filets. Sans succès. Gauthier Girardin (30e) n’a pas eu davantage de réussite, car son essai a terminé sur le poteau. Et ce qui devait arriver, arriva. Les locaux prenaient, pour la première fois de la rencontre, une longueur d’avance (32e). Joan Siegrist (33e) et Léo Gygax (34e) auraient pu égaliser dans ce deuxième tiers.

Une fin de match palpitante

Les Francs-Montagnards capitulaient une 4e fois à la 44e minute de jeu, suite à une erreur défensive. Ils ne baissaient pas les bras, jetant toutes leurs forces dans la bataille. Les Taignons raccourcissaient l’écart, par l’intermédiaire de Morgan Vaucher (49e). Le HCFM assiégeait la cage adverse dans une fin de rencontre indécise et donc à suspense. Mais les offensives des visiteurs ont été vaines. Il reste ce constat : la troupe de Martin Bergeron a tenu tête au 2e du Masterround supérieur et peut sortir la tête haute. Cet affrontement entre les deux équipes se sera joué sur des détails. /bbo