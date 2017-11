Le HC Franches-Montagnes blanchit à Villars

Ça rigole pour le HC Franches-Montagnes en 1re ligue de hockey sur glace. Les Taignons sont allés prendre la mesure de Villars 6-0 mercredi soir. Les Jurassiens ont marqué dans toutes les situations, du 5 contre 5 à la supériorité numérique en passant par l’infériorité numérique. Après un premier tiers vierge de but, Joan Siegrist a débloqué la situation à la 24e. Il a été imité par son frère Gaëtan six minutes plus tard. Les deux hommes ont encore marqué chacun une réussite. Lucas Boehlen et Mathieu Brahier ont aussi fait trembler les filets vaudois.

Ce succès est le 7e de la saison pour le HCFM en neuf matches. Il permet à l’équipe de Fabrice Dessarzin de conforter sa 2e place au classement. Le HC Franches-Montagnes compte sept points de retard sur le leader Sierre. /msc