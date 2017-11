La roue de vélo du HCFM

Un set à zéro pour le HC Franches-Montagnes. Les hockeyeurs francs-montagnards de 1re ligue ont étrillé Monthey-Chablais 6-0 (1-0; 3-0; 2-0) samedi en fin de journée à domicile. Ils signent, au passage, leur 4e victoire de suite et la deuxième d’affilée sur ce score-là (après mercredi soir sur la glace de Vallée de Joux). Six buteurs différents ont trouvé la faille. Il s’agit de Joan Siegrist, Mathieu Brahier, Lucas Boehlen, Nicolas Boillat, Thomas Boillat et Matt Meusy. Au classement, le HCFM est toujours solidement accroché à son 2e rang. Il compte neuf points d'avance sur son plus proche poursuivant et se trouve à sept unités du leader Sierre. /bbo