Des buts et des victoires

Les clubs de la région ont soigné leur offensive samedi en 2e ligue de hockey sur glace. Le HC Franches-Montagnes II a facilement pris la mesure de Sarine 5-1 (1-0 3-0 1-1) à Saignelégier. Les réussites locales ont été inscrites par Martin Negri (12e), Jérôme Choffat (23e), Maxence Bertrand (24e) et Maël Gigon (38e, 57e).

Le HC Moutier est, lui, venu à bout de Fleurier 6-5 après prolongation (2-1 1-3 2-1 1-0) à domicile lors du match au sommet. C’est Jérôme Péteut (13e, 18e), Tim Hostettmann (31e), Benoit Rossé (53e), Corentin Berthoud (57e) et Raphaël Sauvain (63e) qui ont fait trembler les filets pour les « bleu et blanc ».

De son côté, le HC Tramelan est allé corriger la lanterne rouge, Le Locle, sur le score de 8-1 (1-0 2-1 5-0). Emeric Thomet (12e, 45e), Cédric Niederhauser (26e, 56e), Alain Cattin (26e, 42e), Guillaume Jeanrenaud (59e) et Joël Hartmann (59e) ont marqué pour les visiteurs.

Au classement, le HCM est 2e et revient à trois points du leader Fleurier. Le HCFM II est 5e et le HCT 7e et avant-dernier. /emu