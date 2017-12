Le HCFM égare un point

Le HC Franches-Montagnes a été accroché dans le Haut-Valais. Les hockeyeurs jurassiens sont finalement venus à bout de Saastal 3-2 après les tirs au but (1-1 1-1 0-0 1-0) samedi en 1re ligue. Les deux formations se sont livrées à un chassé-croisé durant les deux premiers tiers, avant une dernière période sans but. Les joueurs locaux ont répondu aux réussites de Lucas Boehlen (5e) et Matt Meusy (22e). Lors de la séance des tirs au but, les Taignons ont trouvé l’ouverture trois fois, contre seulement deux pour leurs adversaires. C’est Matt Meusy et Joan Siegrist (2x) qui sont parvenus à tromper la gardienne Sophie Anthamatten. Au classement, les « sang et or » restent 2e à trois longueurs du leader Sierre. /emu