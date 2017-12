La passe de huit pour le HC Franches-Montagnes

Plus rien n'arrête le HC Franches-Montagnes. Il a fêté son 8e succès de rang vendredi soir en 1re ligue de hockey sur glace. Les Taignons ont pris la mesure d'Yverdon les Bains 5-2 à Saignelégier. Le HCFM a pris l'avantage à la 18e pour ne plus le perdre. Il a marqué grâce à Mathieu Brahier (18e 1-0 et 54e 4-2), Lucas Boehlen (30e 2-0 et 34e 3-1) et Nicolas Boillat (58e). Ces trois nouveaux points permettent aux hommes de Fabrice Dessarzin de consolider leur 2e rang en revenant même à hauteur du leader Sierre. /msc