Le HC Saint-Imier prend sa revanche

Le HC Saint-Imier met fin à la belle série du HC Franches-Montagnes pour poursuivre la sienne. Les Bats ont remporté mardi soir à Saignelégier le 2e derby de l’hiver sur le score de 4-3 après les tirs au but (0-0 2-2 1-1 0-0) en 1re ligue de hockey sur glace. Ils signent ainsi leur 7e victoire de suite. Rien n’a été simple pour les joueurs de Michaël Neininger qui ont su attendre leur heure pour surprendre les Taignons.

Le HC Franches-Montagnes et ses 8 succès consécutifs faisaient, en effet, figure d’épouvantail, à domicile qui plus est. Après un tiers initial aux couleurs locales, mais vierge de but, les « sang et or » ont accéléré dès le retour du premier thé en ouvrant la marque par Joan Siegrist. Il n’aura fallu attendre que 18 secondes pour avoir la réponse des hockeyeurs du Jura bernois, par l’intermédiaire de Gaetan Struchen. Le ton était donné, eux aussi sont en pleine bourre et ils vendront très cher leur peau. Ce scénario se répétera ainsi à deux autres reprises, Kenny Camarda (36e) égalisant après le but taignon de Lucas Boehlen (31e), et Pascal Oppliger (43e) ramenant une dernière fois les visiteurs à hauteur suite à la réussite d’Anthony Tomat (41e) en tout début de 3e tiers. La cinglante défaite 9-1 concédée le 1er novembre dernier à la patinoire d’Erguël semble oubliée.

Les Bats se sont accrochés

Plus discipliné sur l’ensemble de la partie, le HCSI a toutefois craqué dans les dernières minutes de la partie et concédé trois pénalités. Il offrait ainsi 2’50’’ à la suite, entre la fin du temps réglementaire et le début de la prolongation, à 5 contre 3 aux Jurassiens. Solidaires, les Bats ont fait mur, pour finalement coiffer le HC Franches-Montagnes sur un unique tir au but transformé par Loïc Pecaut. Avec ces deux points engrangés, les Imériens comptent encore 11 points de retard sur la 2e place du HCFM au classement de 1re ligue.

David Jobin fêté par les siens

À noter que le coup d'envoi de cette rencontre a été donné par le jeune retraité David Jobin. Le Taignon a été célébré avant la partie pour ses 19 ans de carrière en National League sous les couleurs du CP Berne. La grande banderole qui avait été déployée lors de son dernier match à la PostFinance Arena est désormais accrochée à la paroi de la patinoire du Centre de loisirs. /emu