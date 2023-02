Le HC St-Imier dans la peau de l’outsider

Les joueurs de Wiki-Münsingen partent donc favoris sur le papier avant cette confrontation. Ils possèdent la meilleure attaque et la meilleure défense après les 22 rencontres de la saison régulière. Les pensionnaires du Sportzentrum Sagibach à Wichtrach ont marqué 4,6 buts par match en moyenne. L’équipe de Steve Pochon devra donc contrer l’armada adverse : « On a travaillé notre système défensif, on va essayer de rester bien compact derrière et de profiter de chaque puck en zone d’impact. On a un bon gardien qui nous a bien tenu ces derniers matches. On va rester concentré et jouer simple », confie Robin Vuilleumier. Au rayon des bonnes nouvelles, le HC St-Imier a remporté le 2e duel de la saison livré face à Wiki-Münsingen début décembre. /emu-mle