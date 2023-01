Le HC St-Imier est en play-off

Avec cette victoire, les hockeyeurs du Jura bernois restent 8es du classement et s’assurent ainsi de jouer les play-off. Une qualification décrochée notamment grâce à la fin de saison réussie par les Bats. Leur entraineur Steve Pochon avoue que « c’est un soulagement. Chapeau à l’équipe, on s’est mis dans une situation très compliquée et on a quand même réussi », souffle-t-il. « L’équipe a répondu présente en janvier et j’espère qu’elle va garder ce caractère pour en vouloir encore plus », s’est-il exclamé. Il assure également que le HCSI a fait le plein de confiance. /lge