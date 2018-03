Le HCFM égalise avec caractère

Le HC Franches-Montagnes ne se laisse pas abattre. Battu samedi à Sierre, il a pris sa revanche mardi soir à Saignelégier. Les Taignons ont remporté le 2e acte de la finale des play-off de 1re ligue 5-3. Les hockeyeurs jurassiens ont su corriger leurs erreurs après la première période pour inverser la vapeur. Ils égalisent à 1-1 dans cette série au meilleur des cinq matches. Au passage, le HCFM inflige à Sierre sa première défaite dans ces play-off.

Les visiteurs décollent

Si le club taignon a pu ouvrir la marque dès la 6e minute de jeu par Michaël Rothenmund, il a eu de la peine à suivre le rythme valaisan en fin de premier tiers. Sierre a inscrit trois réussites en l’espace de 5’24’’ (13e, 16e et 19e). Les erreurs franc-montagnardes ont coûté cher dans une période où le trio arbitral ne s’est pas fait beaucoup d’amis du côté du Centre de Loisirs.

La révolte taignonne

Ces erreurs sont ensuite restées aux vestiaires du côté du HCFM. Plus entreprenant, le collectif de Fabrice Dessarzin a touché la transversale valaisanne (22e) avant de réduire l’écart par Nicolas Boillat (28e). Gaëtan Siegrist (34e) puis Lucas Boehlen (40e, à 11’’ seconde de la sirène) ont permis aux « sang et or » de se détacher. Evoluant sans complexe et avec caractère, le HC Franches-Montagnes a bien résisté dans l’ultime tiers. Il a même enfoncé le clou sur sa 3e supériorité numérique de la soirée grâce à Miguel Orlando (46e).

Le public jurassien aura donc une nouvelle occasion de voir son équipe évoluer à domicile. Avec ce succès, le HCFM s’offre un 4e acte à Saignelégier mardi prochain à 20h15. Avant cela, il tentera d’aller chiper l’avantage de la glace à Sierre samedi à 18h. /msc