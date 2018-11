Rien n’arrête le HC Franches-Montagnes

Le HC Franches-Montagnes a dû lutter pour conserver son invincibilité. Il s’est défait de Berthoud 3-2 samedi à Saignelégier en 1re ligue de hockey sur glace. Menés 1-0, les Taignons ont renversé la vapeur dans la 2e période mais ont été rejoints avant le 2e thé. Ils ont passé l’épaule à 12’ du terme de la partie. Arnaud Schnegg (29e) et Nicolas Boillat (35e et 48e à 5 contre 4 les deux fois) ont été les buteurs du HCFM. Avec ce 9e succès en neuf matches, le club jurassien conserve la tête du classement. Il possède provisoirement six points d’avance sur son dauphin Lyss. /msc