Le HCFM piégé par Yverdon

Mauvaise soirée pour le HC Franches-Montagnes dans le championnat de 1re ligue de hockey sur glace. Après quatre victoires de rang, les Taignons ont été surpris par Yverdon 3-2 vendredi, devant les 193 spectateurs du Centre de Loisirs à Saignelégier. Le HCFM a pourtant mené 1-0 et 2-1 dans cette partie, grâce à des buts de Nicolas Boillat et Sébastien Hostettler. Au classement, l’équipe de Fabrice Dessarzin garde la première place avec six points d’avance sur Lyss. Les Bernois comptent toutefois deux matches de moins. /rch