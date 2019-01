Le HCFM tient son rang

Le HC Franches-Montagnes a fait le métier. Les hockeyeurs taignons l’ont emporté 7-3 (1-1 3-1 3-1) sur la glace de Berthoud samedi en 1re ligue. Ils ont été pris à froid dans l’Emmental en encaissant l’ouverture du score après seulement 57 secondes de jeu. Les Jurassiens ont renversé la vapeur grâce à Cyril Taillard (15e, 1-1) et Martin Negri (27e, 2-1), avant de voir leur adversaire revenir à hauteur lors d’une première demi-heure serrée. Dans la foulée, Lucas Boehlen (35e, 3-2) et Mathieu Brahier (36e, 4-2) ont fait tourner le match en l’espace de 55 secondes pour creuser un écart que Berthoud ne parviendra jamais à combler. Les visiteurs ont encore enfoncé le clou avec des réussites de David Beuret (48e, 5-2), Joan Siegrist (52e, 6-3) et Nicolas Boillat (55e, 7-3).

Avec cette 7e victoire en 8 matches, le HCFM reste 2e du classement, à égalité de points avec le leader Lyss et avec une marge de 11 unités d’avance sur le 3e Adelboden. /emu