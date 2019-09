Le début de l’ère Michaël Röthenmund

« Au début, ça fait bizarre de se retrouver devant l’équipe pour parler tactique plutôt que souper ou sortie ». Michaël Röthenmund s’habitue gentiment à son nouveau costume d’entraîneur du HC Franches-Montagnes. Il va l’étrenner pour la première fois en compétition officielle ce samedi à Saignelégier. Le club taignon entame son championnat de 1re ligue à 20h15 face à Sion. L’hiver qui arrive devrait être dans la lignée des précédents du côté du Centre de Loisirs. « On aimerait commencer les play-off à domicile, donc finir dans les quatre premiers », lâche l’ancien attaquant. Avant de se montrer plus ambitieux encore : « L’appétit vient en mangeant, on veut faire aussi bien que l’an passé avec une nouvelle finale ». Pourtant, Michaël Röthenmund refuse d’endosser le rôle de favori de groupe. « On a perdu un peu d’expérience devant », dit-il pour se justifier en référence au départ des frères Siegrist.





Un jeu tourné vers l’avant

L’approche tactique du nouvel entraîneur taignon semble fortement inspirée de son ancien poste d’attaquant. « J’aimerais pouvoir mettre une pression agressive sur l’adversaire, détaille Michaël Röthenmund. On va devoir raccourcir les présences sur la glace et jouer à quatre blocs offensifs ». L’ancien capitaine des « sang et or » dit s’inspirer du duo à la tête du HC Ajoie Gary Sheehan et Vincent Léchenne, mais aussi d’entraîneurs de football à l’image de Lucien Favre et Jürgen Klopp. S’il rencontre le même succès que ses modèles, nul doute que Michaël Röthenmund laissera une trace indélébile de son passage sur le banc franc-montagnard. /msc