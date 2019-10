Le HCFM II souverain

La réserve du HC Franches-Montagnes monte sur le podium. Les hockeyeurs taignons ont dominé Sarine-Fribourg 4-0 (1-0, 1-0, 2-0) dimanche après-midi dans le championnat de 2e ligue. Ils ont frappé à intervalles réguliers dans cette partie. Leo Eyen (14e 1-0), Mathieu Rohrbach (28e 2-0), Kenny Vuilleumier (44e 3-0) et Leo Eyen à nouveau (51e 4-0) ont permis au HCFM II d'empocher les trois points. Grâce à ce deuxième succès de rang en trois matches, le HCFM s’installe à la 3e place du classement, à six unités du leader Fleurier, qui compte toutefois un match de plus. /ygo