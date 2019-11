La série se poursuit pour le HC Franches-Montagnes. Les hockeyeurs jurassiens ont dominé Saastal 3-0 (1-0 0-0 2-0) samedi soir à domicile en 1re ligue. Les buts taignons ont été marqués par Mathieu Brahier (15e), David Beuret (45e) en supériorité numérique, et Nicolas Boillat (49e). Avec cette 7e victoire de rang, le HCFM caracole en tête de la hiérarchie avec deux points d’avance sur Yverdon-les-Bains et St-Imier, et avec un match de moins au compteur. /tri