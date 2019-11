Moutier continue sur sa lancée

Le HC Moutier évite la peau de banane. Les hockeyeurs prévôtois ont dominé le dernier du classement de 2e ligue le Erguël HC 4-1 samedi à domicile. Arnaud Weiss a ouvert le score pour les Prévôtois à la 18e minute, avant que les visiteurs égalisent à cinq secondes de la première sirène. Le HCM a passé l’épaule à partir de la mi-match, grâce à David Sauvain (30e), puis dans le dernier tiers grâce aux deux mêmes joueurs, Arnaud Weiss (50e) et David Sauvain (59e).







Le HC Franches-Montagnes II coulent

Les Prévôtois pointent en 6e position, à quatre points du podium, alors que Erguël est, lui, lanterne rouge avec quatre points de retard sur le HC Franches-Montagnes II. Les Taignons ont concédé leur cinquième défaite de rang samedi. Ils ont chuté au Locle 9-2. Laurent Emery (42e) a inscrit le premier but franc-montagnard alors que les Neuchâtelois menaient déjà de huit longueurs. Le second but taignon a été l’œuvre de Mathieu Rohrbach à 21 secondes du terme. /tri