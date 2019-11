Le HCFM prend les commandes

Le HC Franches-Montagnes assure le service minimum. Les Taignons ont chichement battu la lanterne rouge Star Forward 2-1 (1-1 0-0 1-0) mardi à Saignelégier en 1re Ligue de hockey sur glace. Ils ont répondu du tac au tac à l’ouverture du score vaudoise par l’intermédiaire de Nicolas Boillat (17e 1-1) en fin de premier tiers. Les Jurassiens ont ensuite dû attendre la dernière minute de la partie et un jeu de puissance numérique pour faire trembler les filets de Star Forward une deuxième fois. Marco Müller (60e) a permis au HFCM d’éviter la prolongation et d’inscrite trois points qui lui permettent de prendre la tête du classement avec deux unités de plus que le HC St-Imier. /emu