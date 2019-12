Le HCFM repart de l’avant

Après une défaite à Saastal le week-end dernier, le leader jurassien de 1re ligue de hockey sur glace a renoué avec les bonnes habitudes. Le HC Franches-Montagnes s’est imposé 4-2 à Sion mardi soir en championnat et reprend provisoirement quatre points d’avance sur son dauphin, St-Imier, qui compte cependant un match de moins. Les Taignons n’ont jamais vraiment douté en Valais et menaient déjà 4-0 peu après la mi-match. Nathan Guichard s’est offert un doublé dans le premier tiers (13e, 18e), avant que David Beuret (22e) et Timothé Tuffet (35e) ne consolident cette victoire. Le réveil valaisan, avec un deuxième but dans les dernières secondes, a été bien trop tardif pour inquiéter le HCFM. /jpi