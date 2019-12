Beaucoup de pénalités et une défaite pour le HCFM

Le HC Franches-Montagnes cède du terrain en tête du classement. Les hockeyeurs de 1re ligue ont perdu face à Université Neuchâtel 6-4 (2-2, 3-0, 1-2), samedi soir, à Saignelégier. Face aux 3es de la hiérarchie, les Taignons se sont fait distancer dans le deuxième tiers, lequel a été marqué par 38 minutes de pénalité distribuées par les arbitres. Le HCFM est revenu à une longueur à dix minutes du terme, mais les visiteurs ont scellé l’issue de la partie dans la cage vide. Au total, 84 minutes de pénalité ont été infligées, samedi soir, 32 contre les Francs-Montagnards et 52 contre les Neuchâtelois.

Au classement, le HCFM est 1er avec une longueur d’avance sur Adelboden et avec un moins en plus à disputer et il possède un matelas de quatre points sur son adversaire du jour. /tri