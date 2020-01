Le HC Franches-Montagnes tient son rang

Le HC Franches-Montagnes boucle la première partie de saison sur une victoire. Les Taignons ont pris le meilleur sur Unterseen-Interlaken 3-2 (0-0 1-1 2-1) samedi à Saignelégier en 1re ligue de hockey sur glace. Après un premier tiers où les deux formations se sont neutralisées, le HCFM a trouvé la faille juste après le retour du premier thé par Pierric Pouilly (23e 1-0). La deuxième pause a également fait du bien aux « sang et or » qui ont répondu à l’égalisation bernoise survenue à la demi-heure par l’intermédiaire de Lucas Boehlen (45e 2-1). L’avantage a été de courte durée, puisque les visiteurs sont revenus à la marque 52 secondes plus tard. Un doublé de Lucas Boehlen (50e 3-2) a finalement permis au HC Franches-Montagnes de passer l’épaule contre le 8e du classement. L’équipe de Michaël Röthenmund entamera le Masterround supérieur en tête avec 6 longueurs d’avance sur son dauphin Université Neuchâtel. /emu