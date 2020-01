Le HCFM II crée la surprise

Le HC Franches-Montagnes a signé une belle performance dimanche à l’extérieur. Les hockeyeurs de 2e ligue sont allés s’imposer 4-2 (1-0, 0-2, 3-0) sur la glace du HC Moutier dans le cadre du Masterround inférieur. Les Taignons sont bien entrés dans la partie en menant 1-0 après cinq minutes de jeu mais ils sont passés à côté de leur deuxième tiers puisqu’ils ont vu les Prévôtois reprendre les devants grâce à un doublé de Jérôme Kohler en deux minutes (29e et 31e). Le HCFM II s’est repris dans la troisième période et a su égaliser puis creuser l’écart. Le Taignon, Mathieu Brahier, s’est également offert un doublé (42e et 59e).

Au classement, le HCFM II reste avant-dernier avec trois points d’avance sur la lanterne rouge Erguël et avec 17 points de retard sur le HC Moutier. /lge