Une défaite avant les play-off pour le HCFM

Le HC Franches-Montagnes aborde les play-off en tant que leader en 1re ligue. Les hockeyeurs taignons ont chuté devant Adelboden 5-4 après prolongation (2-1 0-3 2-0 1-0), samedi soir à Saignelégier. Après un premier tiers serré au niveau du score, le HCFM s’est détaché dans la deuxième période grâce à une réussite de Nicolas Boillat et un doublé de David Erard. Les visiteurs ont alors changé de gardien et les Taignons n’ont plus réussi à marquer, contrairement aux Alémaniques. Ils ont réussi à revenir à la hauteur des Francs-Montagnards dans le troisième tiers et ils ont inscrit le but victorieux après 4’06'' dans la prolongation.

Malgré cette défaite, le HCFM finit le masterround supérieur à la 1re place. Il disputera les quarts de finale de play-off face à Unterseen-Interlaken. /tri