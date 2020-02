« Ne pas arriver en finale serait un échec »

Place aux choses sérieuses pour le HC Franches-Montagnes. Les hockeyeurs jurassiens entament les play-off de 1re ligue ce mardi soir. Ils reçoivent Unterseen-Interlaken à 20h15 à Saignelégier pour le premier acte des quarts de finale. La série se dispute au meilleur des cinq matches à raison de trois rencontres par semaine. Les « sang et or » partent avec l’avantage de la glace et sont largement favoris après avoir bouclé la première partie de saison à la 1re place. L’entraîneur du HCFM Michaël Röthenmund ne veut toutefois pas prendre l’adversaire de haut. Les deux équipes se sont affrontées à deux reprises cet hiver pour un succès chacune lors de matches accrochés qui se sont conclus avec seulement un but d’écart.Les Taignons ne font quoiqu’il en soit pas mystère de leur ambition de disputer la finale suisse. Ils en ont d’ailleurs gardé sous le patin pour ces séries finales, selon leur entraîneur qui pourra compter sur un effectif au complet, mis à part les blessés de longue durée Florian Kolly et Noah Frésard qui ont déjà manqué la majeure partie de la saison. /emu