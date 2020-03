Le HC St-Imier est dos au mur

Le HC St-Imier prend du retard. Les hockeyeurs du Jura bernois ont perdu 3-2 (2-0 1-1 0-1) face au HC Franches-Montagnes sur leur glace samedi lors du 2e acte de la finale des play-off de 1re ligue. Ils sont menés 2-0 dans cette série au meilleur des cinq matches et se retrouvent dos au mur.

L’équipe de Michäel Röthenmund est bien entrée dans son match, prenant d’emblée le jeu à son compte. Elle a aussi pu compter sur l’indiscipline de son adversaire pour prendre l’ascendant. Le HCFM avait déjà passé 4 minutes avec un homme de plus sur la glace lorsque Miguel Orlando a matérialisé son avantage au tableau d’affichage d'un tir du poignet en power-play après 7’20’’ de jeu. Scénario identique sur le 2e but jurassien : le HC St-Imier patinait depuis plus de deux minutes et demie à quatre contre cinq lorsque Joan Siegrist, seul devant le gardien, a pu tromper Frédéric Dorthe au quart d'heure.





Deux tiers plus équilibrés

Avec deux sucres d’avance après le premier thé, les « sang et or » ont pris de vitesse leur adversaire sur une action conclue par Nicolas Boillat (15e 3-0) pour prendre le large. Les débats se sont ensuite équilibrés et les joueurs du Jura bernois ont pu refaire surface dans le camp de défense adverse. Quentin Pécaut a rallumé la flamme de la Clientis Arena garnie de 750 spectateurs en étant au rebond au terme d’un moment chaud devant la cage de Thomas Hentzi peu après la mi-match. Une embellie confirmée en fin de partie par Yoan Vallat qui a conclu un effort collectif des Imériens qui ont évolué durant de longues minutes en supériorité numérique, dont 109 secondes à cinq contre trois. Le HCSI est toutefois parti de trop loin et s’incline sur le même score que lors du premier acte.

Le 3e acte se disputera mardi à 20h15 au Centre de Loisirs à Saignelégier. /emu