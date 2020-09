La pandémie de Covid-19 l’a stoppé en plein élan et semble avoir atténué ses ambitions. Le HC Franches-Montagnes entame ce week-end un nouveau championnat de 1re ligue de hockey sur glace. Il reçoit la visite de Saastal samedi à 17h15 à Saignelégier pour lancer sa saison et définitivement tourner la page de la fin abrupte du dernier hiver. Vainqueur de la finale des play-off, il a été privé de finale nationale et d’éventuelle promotion en MySports League, la 3e division suisse, par le coronavirus. « C’est oublié, coupe d’entrée Michaël Röthenmund. On est uniquement focalisé sur la nouvelle saison ».





L’épouvantail Université Neuchâtel

L’entraîneur du HCFM ne veut pas brûler les étapes pour sa 2e année aux commandes des « sang et or ». « C’est un peu vite pour se fixer des objectifs élevés », dit-il en admettant tout de même qu’il possède une équipe « pour jouer le haut du tableau ». Mais le technicien taignon a observé de près l’activité d’Université Neuchâtel sur le marché des transferts. L’équipe du littoral « s’est bien renforcée avec l’arrivée de six attaquants de ligues supérieures et sera un adversaire redoutable ». Dès lors, « ce serait présomptueux de s’annoncer favori et de briguer une promotion maintenant », lance-t-il.